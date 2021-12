8:0-Lauf für den SC DHfK

Kristian Saeveraas im Kasten der Hausherren war nun so richtig im Spiel und parierte einen Ball nach dem anderen in der Phase bis zur 20. Minute. Im Angriff nutzte Leipzig seine Chancen und zog Treffer für Treffer davon - acht Tore in Serie waren die Folge.

Den Vorsprung verteidigten die Sachsen souverän bis in die Halbzeit und hatten nach den ersten 30 Minuten bereits genau so viele Tore auf dem Konto, wie im gesamten Hinspiel. André Haber konnte also mehr als zufrieden mit dem 15:8-Vorsprung sein.

Daumen hoch von Trainer André Haber Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Wenig Highlight nach der Pause

Beide Teams schienen nach dem Seitenwechsel ihre Offensive in der Kabine gelassen zu haben. Es dauerte geschlagene siebeneinhalb Minuten, bis die Leipziger das erste Tor der zweiten Hälfte erzielten - Erlangen brauchte sogar zwölf. Bis zur fünfzigsten Minute war es eine eher zähe Angelegenheit auf dem Feld mit wenig Highlights und noch weniger Toren.

Erst in den letzten zehn Minuten schickten sich beide Teams noch einmal an, Bundesliga-Handball zu spielen. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, denn die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung immerhin konsequent. Letztlich beenden die Sachsen das Jahr 2021 mit einem 24:16-Erfolg und gehen nun mit einer ausgeglichenen Bilanz von 18:18 Punkten in die EM-Pause.