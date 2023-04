1. Halbzeit mit Ladehemmung

Magdeburg startete defensiv-stark aber ohne die gewohnte Leichtigkeit im Angriff in die erste Halbzeit. Nach sechseinhalb Minuten standen dem Deutschen Meister, der unbedingt Druck auf die parallel spielenden und punktgleichen Berliner Füchse ausüben wollte, erst zwei Tore zu Buche (2:2). Es war dem herausragenden Torwart Mike Jensen zu verdanken, dass die Magdeburger trotz Ladehemmung mit einer knappen 13:12-Führung in die Pause gingen.

Magdeburg verspielt die Führung

Die zweite Halbzeit startete der SCM deutlich befreiter und durchschlagskräftiger. Nach den ersten zehn Minuten (41., 23:18) deutete daher vieles auf eine entspannte Schlussphase hin. Einige Magdeburger Unkonzentriertheiten holten den mutigen TSV Hannover-Burgdorf dann wieder zurück in die Partie.

Die Gäste waren zwar seit der 4. Minute (1:2) kein einziges Mal mehr in Führung, ließen sich aber dennoch bis tief in die Schlussphase hinein nicht so richtig abschütteln. In den nervenaufreibenden letzten Minuten hielt Gisli Kristjanssons Abgezockteheit Hannover auf Distanz. So gewann Magdeburg verdient mit 31:30, obwohl es bis zuletzt spannend blieb.

Mike Jensen macht den Unterschied

Magdeburgs Kay Smits überragte mal wieder mit 16 direkten Torbeteiligungen (13 Tore, 3 Vorlagen). Spieler des Spiels war aber SCM-Keeper Mike Jensen, der mit 14 (teilweise Weltklasse-) Paraden die knappe Führung bis zur letzten Sekunde festhielt.

Ausblick

Durch den Sieg ziehen die Magdeburger wieder mit dem Tabellenführer THW Kiel gleich, der am frühen Nachmittag mit einer deutlichen 29:19-Machtdemonstration gegen Flensburg-Handewitt vorgelegt hatte. Auch den Berliner Füchsen gelang gegen die Rhein-Neckar Löwen ein deutlicher Sieg (38:24). In dem Punktgleichen Spitzentrio haben Berlin und Kiel noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

In anderthalb Wochen geht es für Magdeburg am Mittwoch (03.05., 19.05 Uhr) beim HC Erlangen weiter. Am selben Tag müssen die Kieler zum Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Der Kampf um die Meisterschaft bleibt also auch in den kommenden Wochen unglaublich spannend.