Auch nach dem Wechsel blieb es eine enge Kiste (16:16/34.). Allerdings leisteten sich die Balinger eine Schwächphase, in der sie sechs Minuten kein Tor erzielten. Trotz dieser Ladehemmung gelang es den Eisenachern nicht, sich mehr als zwei Tore abzusetzen (18:16/38.). Das lag auch mit an Zehnder, der plötzlich keinen Ball mehr im Kasten der Gäste unterbrachte. Dennoch konnte sich mit zunhemdener Spieldauer der ThSV ein Drei-Tore-Polster erarbeiten (22:19/47.). Allerdings steckten die Gäste nicht auf, kämpften sich wieder heran und gingen selbst in Front (26:25/55.). In der spannenden Schlussphase gelang den Thüringern wieder der Ausgleich, doch der letzte Wurf von Peter Walz landete in der Mauer. Zehnder war bester Werfer der Partie (9).