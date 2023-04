Magdeburg dominiert die 1. Halbzeit

Die Magdeburger erwischten den besseren Start in die Partie und erspielten sich früh eine Zwei-Tore-Führung, die sie über die komplette erste Hälfte nicht wieder hergaben. Der Offensiv-Verbund aus Kristjansson, Smits, Hornke und Mertens erspielte sich Weltklasse-Tore wie beim doppelten Kempa zum 6:4 (8. Minute), der auch einigen Kieler Fans einen anerkennenden Applaus entlockte.

Dem THW, der insgesamt eine gute Partie machte, gelangen zwar auch einige ansehnliche Spielzüge, dafür aber so gut wie keine überraschende Parade oder Abwehr-Aktion. Vor allem der überragende Magdeburger Gisli Kristjansson durfte in den ersten 30 Minuten schalten und walten, wie er wollte, und nutzte den Freiraum für sieben Treffer. So ging das unterhaltsame Topspiel mit einem gerechten Abstand von drei Toren (18:21) in die Pause. Gisli Kristjansson spielte eine bockstarke erste Halbzeit und nutzte die Lücken der Kieler Defensive für sieben Tore aus. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Kiel dreht auf

Nach der Pause kam die Kieler wie ausgewechselt aus der Kabine. Was in der ersten Halbzeit noch misslang, lief jetzt wie am Schnürchen. Vor allem auch weil Keeper Niklas Landin, der in der ersten Halbzeit fast gar nicht auf sich aufmerksam machen konnte, plötzlich eine Parade nach der anderen herzauberte, drehten "die Zebras" schon nach wenigen Minuten das Spiel (22:21, 35. Minute).

"Das ist die Stärke von Kiel. Sie kommen immer zurück", sagte Kristjansson, der dieser Power-Phase nur wenig entgegenzusetzen hatte, nach Abpfiff des Spiels am Sky-Mikrofon. Die Magdeburger bekamen die körperliche Wucht der Hausherren in der zweiten Halbzeit kaum in den Griff und konnten zwischenzeitlich sogar von Glück reden, dass Kiel den Vorsprung nicht vergrößern konnte. In einer dramatischen und wilden Schlussphase waren es dann aber mit ein bisschen Glück trotzdem die Gäste, die den Siegtreffer im Handgelenk hatten. Ein Pass zu viel sorgte allerdings dafür, dass das Tor in der letzten Sekunde des Spiels nicht zählte. So ging ein aufregendes und spielerisch hochklassiges Topspiel mit einem für beide Seiten unbefriedigenden aber leistungsgerechten 34:34 zu Ende.

Ausblick

Durch den Punktgewinn springen die Kieler an den Füchsen Berlin vorbei an die Tabellenspitze. Magdeburg liegt nur einen Punkt dahinter punktgleich mit den Berlinern auf Platz drei. Der Kampf um die Meisterschaft bleibt also auch in den kommenden Wochen unfassbar spannend.

THW Kiel hat am nächsten Spieltag in zwei Wochen (23.04.) direkt das nächste richtungsweisende Top-Spiel vor der Brust. Man empfängt die SG Flensburg-Handewitt, die auf dem vierten Tabellenplatz auch nur einen Punkt hinter dem SCM steht. Für die Magdeburger geht es in einer Woche um den ersten Titel der Saison beim DHB-Pokal FinalFour. Eine Woche später (23.04.) geht es in der HBL gegen die TSV Hannover-Burgdorf.