Balingen erzielte in Folge dessen innerhalb von neun Minuten nur ein einziges Tor. Weil Elbflorenz in der selben Zeit acht Mal traf, drehten sie den 4:6-Rückstand in eine 12:7-Führung (23. Minute). Nach der darauffolgenden Auszeit des HBW, kamen die Gäste immer besser in die Partie und verkürzten den Dresdner Vorsprung vor der Pause auf drei Tore (30., 15:12)

In der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis der Favorit ins Rollen kam. Der überragende HBW-Linksaußen Patrick Volz, der mit seinen elf Toren Spieler des Spiels war, traf in der 41. Minute zum 21:22 - der ersten Gäste-Führung seit der 14. Minute. In den restlichen 20 Minuten ließ sich Elbflorenz nicht abschütteln und so wechselte die Führung quasi im Minutentakt - mit dem glücklicheren Ende für die Dresdner. In einer turbulenten Schlussphase behielt das Team von Trainer Rico Göde den längeren Atem und gewann so am Ende glücklich mit 32:31.