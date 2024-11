Dass auf die Männer von Chef-Trainer André Haber ein schweres Stück Arbeit zukommen würde, war im Vorfeld schon klar. Alle vier Partien konnten die Essener in dieser Saison vor eigenem Publikum gewinnen, in der Ferne hingegen hagelte es Niederlagen. Taktisch verhielten sich beide Teams zu Beginn fast identisch: Gegentore mündeten sofort im Tempogegenstoß, und so wunderte es kaum, dass bereits zur Pause 34 Tore gefallen waren – 17:17 stand es nach 30 Minuten.