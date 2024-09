Der HC Elbflorenz startete munter in die Partie, ebenso wie die Gäste aus Nordrhein-Westfalen, die wie die Dresdner auch Aufstiegsambitionen hegen. Keines der beiden Teams konnte sich in Durchgang eins absetzen. Nichtsdestotrotz behielten die Gäste ab der zwölften Minute die Oberhand (7:6) und sicherten sich stets knapp die Führung. Sowohl ASV-Keeper Felix Hertlein als auch Marino Mallwitz im Dresdner Kasten brachten sich bereits in Hälfte eins mehrfach ein.