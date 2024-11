Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz feiert Star-Ziel-Sieg gegen Dormagen

Hauptinhalt

24. November 2024, 19:46 Uhr

Der HC Elbflorenz ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen Bayer Dormagen legten die Dresdner den Grundstein für den Sieg in einer starken Anfangsphase – in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend.