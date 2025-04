Beide Mannschaften brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen. In den ersten zehn Minuten fielen nur fünf Tore. Danach nahm das Spiel aber Fahrt auf. Zu Beginn hielt der HCE gut mit, führte nach 12. Minuten mit 5:3. Der BHC kam dann aber so richtig in Fahrt und zog durch einen 4:0-Lauf auf 7:12 davon.

Dass es am Ende so deutlich wurde, lag an vielen individuellen Fehlern gepaart mit einigen Zeitstrafen. Der BHC zeigt auch im zweiten Durchgang nahezu keine Schwächen und blieb vor allem in Person von Aron Seesing (acht Tore) eiskalt vor dem gegnerischen Kasten. Da halfen am Ende auch die zwölf Paraden von HCE-Keeper Mallwitz nicht.