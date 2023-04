Im Dresdner Rund merkte man den beiden Teams an, dass es tabellarisch um Einiges ging. Und so verwunderte es kaum, dass vor allem der kämpferische Aspekt auf der Platte überwog. Das Team von Rico Göde machte dennoch den etwas frischeren Eindruck und hatte mit Rückraum-Ass Ivar Stavast den treffsichersten Akteur der ersten Hälfte im Aufegbot. Nach gut 20 Spielminuten führten die Sachsen erstmals mit vier Toren Vorsprung (10:6). Allein vier Treffer gingen dabei auf das Konto von Stavast. Doch Eintracht Hagen ließ sich nicht so einfach abschütteln und schlug mit einem Dreierpack von Arvid Dragunski eiskalt zurück. Dank Michael Schulz ging der HCE noch mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeit.