Für Minden ging es in der Partie um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Nur zwei Zähler fehlten den Ostwestfalen vor dem Spieltag zum zweiten Aufstiegsplatz – bei einem Spiel weniger. Der HC Elbflorenz hatte schon vor dem direkten Duell nur noch theoretische Chancen.

Nach einem offenen Schlagabtausch zu Beginn (5:5/8. Minute) folgte eine längere Schwächephase der Dresdner, die Minden nutzte, um auf fünf Tore wegzuziehen (8:13/20.). Der HCE kämpfte sich dank eines 4:0-Laufs aber wieder zurück in die Partie und schnupperte sogar am Ausgleich (14:15/26.). Minden blieb aber bis zur Pause die bessere Mannschaft und ging mit einer verdienten 16:18-Führung in die Kabine.