Der HC Elbflorenz erwischte in der heimischen Halle einen wahrlichen Sahnetag. Die spielfreudige Dresdner Offensive wirkte von Beginn an konzentriert. Ein 5:0-Lauf in den ersten zehn Minuten versetzte die 2.504 Zuschauer in der Ballsport Arena ins Staunen. So übernahmen die Elbestädter früh das Zepter.