Die Hanseaten erwischten vor knapp 1.000 Zuschauern zwar den besseren Start (2:0), doch danach lief bei der Mannschaft von Trainer Torsten Jansen nicht mehr viel zusammen. Die Abwehr erhielt keinen Zugriff auf die Dresdner, die immer wieder eine Lösung fanden. Dazu scheiterten die Hamburger zu oft an HCE-Keeper Mario Huhnstock. Nach elf Minuten führten die Sachsen erstmals mit zwei Toren (5:3). Der Vorsprung wurde in der Folge gegen die gewöhnlich defensivstarken Gäste erstmals in der 17. Minute auf vier Tore ausgebaut (9:5). Auch im Anschluss blieb der HCE weiter am Drücker und ging mit einer 17:14-Führung in die Pause.