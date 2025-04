Dresden legte einen Start nach Maß hin, führte nach viereinhalb Minuten mit 4:0. Essen haderte mit den eigenen Abschlüssen, Trainer Daniel Haase stauchte seine Mannen nach fünf Minuten bereits erstmals zusammen: "Das ist die Scheiße, die ich gemeint habe!" Doch wirklich besser wurde es nicht, das erste Tor aus dem Spiel für TuSEM fiel in der neunten Minute nach einem Fehler des HCE (6:3). Die Hausherren trafen aber konstant, die Gäste zeigten sich über weite Strecken desolat, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Die ersten acht Würfe des HCE fanden alle den Weg ins Tor, Robin Cantegrel im Kasten der Elbestädter hielt auf der anderen Seite stark. Haase nahm bereits nach 14 Minuten beim Stand von 10:4 die zweite Auszeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Essen deutlich verbessert, bei Dresden fielen die Tore nicht mehr so wie vor der Pause. TuSEM kam bis auf zwei Tore heran, André Haber hatte in der 44. Minute genug gesehen und rief sein Team in der Auszeit zu sich. "Es reicht jetzt!" war die Ansage des Trainers an seine Dresdner. Essen reichte es noch nicht, Nils Homscheid glich in der 50. Minute aus, der erste Gleichstand seit dem Anpfiff. Und sieben Minuten vor dem Ende brachte Felix Göttler die erste Führung für Essen in der Partie.