Von Beginn an entwickelte sich ein spannungsgeladenes und intensives Duell auf Augenhöhe, in dem sich der HCE nach zwölf Minuten den ersten kleinen Vorteil erspielen konnte (5:3). Allerdings traten auf beiden Seiten immer wieder technische Unzulänglichkeiten zutage – wohl der Nervosität geschuldet. Erlangen nutzte diese Fehler in dieser Phase besser und konnte den ersten Drei-Tore-Vorsprung der Partie herauswerfen (9:6 / 20.). Doch Leipzig biss sich zurück ins Spielgeschehen. Angeführt von Runarsson und Luca Witzke kamen die Gäste kurz vor der Pause wieder heran (9:9 / 26.). Durch einen unnötigen technischen Fehler mit anschließendem Gegentor ging der DHfK allerdings mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.