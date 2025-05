SCM zieht nach 15 Minuten an

Bei stark abstiegsbedrohten Erlangern kam der SCM gut ins Spiel, erzielte die ersten beiden Treffer – konnte sich in der Folge aber nicht großartig absetzen. Während die Gastgeber knapp acht Minuten für das erste Tor aus dem Spiel heraus brauchten, hatten auch die Grün-Roten phasenweise etwas Sand im Getriebe. So blieb es vorerst eng und Erlangen kam durch einen der insgesamt fünf versenkten Siebenmeter des Ex-Leipzigers Viggo Kristjansson in Durchgang eins zwischenzeitlich gar auf einen Treffer heran.

Der Anschlusstreffer zum 5:6 aus Sicht der Hausherren (15.) sollte Magdeburg allerdings auf den Plan rufen, das Tempo zu erhöhen. In Windeseile warf sich der SCM per 5:0-Lauf auf 11:6 in Front (20.), während der HCE mitunter nur hinterherschauen konnte. Diese Fünf-Tore-Führung schmolz bis zur Pause zwar noch um einen Punkt ein – unter dem Strich konnte sich das Wiegert-Team mit dem 16:12 im Rücken aber schon beinahe in Sicherheit wiegen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Magdeburger Tor-Rausch

Auch in Halbzeit zwei präsentierte sich der SCM vom Start weg hellwach – mit dem Unterschied, dass die Grün-Roten das Tempo diesmal konstant hoch hielten. Erlangen dagegen geriet defensiv zunehmend ins Schwimmen und musste zusehen, wie Magdeburg in Minute 46 erstmals auf acht Treffer Unterschied stellte (26:18/46.). Derweil konnte auch ein verbaler Wutausbruch von HCE-Coach Johannes Sellin, der sein Team während einer Auszeit eine halbe Minute lang anschrie, die defensiven Löcher nicht mehr stopfen. So marschierte der SCM in der Schlussphase gar auf elf Punkte Abstand davon und feierte letztlich einen hochverdienten Sieg, an dem Omar Ingi Magnusson mit neun und Gisli Kristjansson mit acht Toren den größten Anteil hatten.

Endspurt spitzt sich zu

Zeit zum Durchatmen bleibt dem SC Magdeburg kaum. Im hochspannenden Schlussspurt der HBL haben die Grün-Roten binnen elf Tagen noch drei Spiele vor der Brust. Zunächst steht am Sonntag (1. Juni) beim TBV Lemgo das dritte Auswärtsspiel in Serie an, danach geht es zuhause gegen die SG Flensburg-Handewitt (4. Juni) sowie zu guter Letzt noch bei der SG BBM Bietigheim um entscheidende Punkte im Meisterschaftskampf (8. Juni).