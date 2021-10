Hanna Ferber-Rahnhöfer machte am Sonntag (03.10.2021) das erste Tor für den HCL. In der ersten Viertelstunde spielte vor allem Jacqueline Hummel groß auf, die beim 10:9 schon ihr fünftes Tor erzielte. Doch dann steigerte sich der VfL. Nach einem kurzen Sprint markierte Luisa Knippert das 14:11 (20.). In der Folge hatte der HCL kaum vernünftige Abschlüsse, sodass die Gäste bis zur Halbzeit auf sechs Treffer wegzogen.