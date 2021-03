Der SC Magdeburg blieb auch im 20. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und hat in der European League einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Das Achtelfinalhinspiel bei HC Eurofarm Pelister aus Bitola in Nordmazedonien gewann der Handball-Bundesligist am Dienstagabend mit 32:24 (15:9). Mit zehn Toren war Omar Magnusson bester Magdeburger Schütze, für Pelister traf Stipe Mandalinic mit sechs Toren am häufigsten. Das Rückspiel findet am 30. März statt.

Magdeburgs bester Torschütze Omar Ingi Magnusson (Archivbild) Bildrechte: imago images/Eibner