In der Coburger Arena merkte man beiden Teams an, dass es tabellarisch um fast nix mehr ging. Eisenach konnte theoretisch noch Tabellendritter werden und die gastgebenden Coburger erspielten zuletzt den erhofften Klassenerhalt. Auf dem Parkett ging es dennoch ab der ersten Spielminute rund. Sowohl Eisenach als auch Coburg legten ihren Fokus auf die Offensive. Das Team von Misha Kaufmann konnte im ersten Abschnitt, aber nicht wie gewohnt, ihre individuelle Klasse gänzlich umsetzen. Besonders im Defensiv-Verhalten war noch Luft nach oben. Die Franken nutzten so manche Abstimmungs-Schwierigkeiten der Thüringer kaltschnäuzig aus und erarbeiteten sich zur Pause ein Tor Vorsprung.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point