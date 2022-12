Im zweiten Abschnitt hatten die Hessinnen anfangs deutlich mehr vom Spiel. Vor allem die Angreiferin Verena Osswald bekam der Halle-Abwehrblock fast nicht zu fassen. Mit ihren vier Treffern in zehn Minuten stand es auf einmal 24:24 auf der Anzeigetafel (40.). Doch erneut bewies das Schneider-Team mannschaftliche Stärke und hatte mit Spitzen-Keeperin Anica Gudelj einen enorm wichtigen Rückhalt. Die Keeperin fischte so einige Geschosse aus dem Winkel ebnete den Weg zum dritten Saisonsieg. Am Ende sogar ein klarer Auswärts-Sieg, mit dem Halle vorbei an Bad Wildungen zieht und gen gesichertes Tabellen-Mittelfeld schielt.



Bei den Sachsen-Anhalterinnen konnte besonders Cecilie Woller mit sieben Treffern und drei Assists überzeugen.

Wichtiger Sieg für Halle-Trainerin Katrin Schneider. Bildrechte: IMAGO/Fotostand