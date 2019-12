Handball | Bundesliga SC Magdeburg baut Siegesserie aus

19. Spieltag

Der SC Magdeburg hat den fünften Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren. Nach drei Zitterpartien zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert bei Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen am Ende deutlich mit 27:21 (15:10) und bleibt in Schlagdistanz zu Tabellenführer Hannover-Burgdorf, der am zweiten Weihnachtsfeiertag ebenso wie die weiteren Verfolger Flensburg, Kiel und Rhein-Neckar Löwen seine Pflichtaufgabe löste.