Die Magdeburger hatten noch das anstrengende Rückspiel im European-League-Achtelfinale gegen Sporting Lissabon in den Knochen, während Wetzlar seit zwei Wochen keine Partie mehr bestritten hatte. Das merkte man in der ersten Halbzeit, in der die Gäste oftmals nur zweiter Sieger waren und mit der aggressiven HSG-Abwehr nicht zurecht kamen. Dazu entschärfte Nationaltorwart Till Klimpke diverse SCM-Würfe. Nach zehn Minuten hatte Wetzlar erstmals einen Zwei-Tore-Führung geschafft (4:2), in der 16 Minuten waren sie mit vier Treffern vorn (8:4). Bis zur Pause blieben die Magdeburger offensivschwach, nur zwölf Treffer nach 30 Minuten waren deutlich unter ihrem Schnitt.