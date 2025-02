In der zweiten Halbzeit steigerte sich der ThSV, der nun um jeden Ball kämpfte. Angeführt von Grgic und einem immer sicher werdenden Silvio Heinevetter im Tor konnten die Eisenacher den Rückstand sukzessive verkürzen. Nach dem Ausgleich (21:21) gingen die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann erstmals in der 46. Minute in Führung (22:21). In der Folge konnten die Gäste immer wieder knapp vorlegen und die HSG nachziehen. Eine Führung der Gastgeber gab es jedoch nicht mehr. Stattdessen sorgte Moritz Ende 61 Sekunden vor dem Abpfiff für das 31:30, das auch in einer dramatischen Schlussphase nicht mehr egalisiert werden konnte.