Beide Teams starteten furios in den ersten Durchgang und schenkten sich nichts, Al-Ahly begegnete dem Titelverteidiger aus Sachsen-Anhalt furchtlos. Das spiegelte sich im Spielstand wieder: Nach nicht einmal 14 Minuten hatte Magdeburg den Ägyptern schon zweistellig eingeschenkt (10:7/14. Minute). Allerdings kämpfte sich Al-Ahly in Überzahl - in einer ansonsten lange fairen Partie - wieder heran und lag zur Halbzeit nur denkbar knapp mit 17:18 hinter dem SCM.