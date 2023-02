Ausschlaggebend für die Niederlage war ein katastrophaler Start in die zweite Halbzeit. Nur zwei Treffer gelangen den Gästen in den ersten 15 Minuten nach der Pause. Mit vielen technischen Fehlern und einer verheerenden Chancenverwertung standen sie sich oft selbst im Weg. In der Defensive schaffte es der THC nicht, die Anspiele an den Kreis zu verhindern. So setzten sich die Pariserinnen bis zur 46. Minute auf 23:16 ab.