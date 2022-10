Die Halle im saudi-arabischen Dammam war leider eines solchen Endspieles nicht würdig, viele Plätze blieben frei. Am Ende wurden es aber doch noch knapp über 3.000. Aber dafür boten beide Teams von der ersten Minute an Handball auf Topniveau. Die Magdeburger kamen besser ins Spiel, was auch am starken Keeper Nikola Portner und Rechtaußen Daniel Pettersson lag. Nach neun Minuten und einer 8:4-Führung nahm Barcelonas Trainer eine Auszeit. Die Spanier kamen danach besser rein, deren Schlussmann Gonzalo Perez de Vargas steigerte sich. Beim 10:9 hatten die Katalanen die Chance auf den Ausgleich. Aber der SCM blieb unbeeindruckt, hatte immer die Antwort. Die Tempogegenstöße kamen präzise und so wuchs der Vorsprung wieder auf 20:17. 13 Sekunden vor Schluss nahm Bennett Wiegert eine Auszeit, er wollte unbedingt noch das 21. Tor. Und das gelang Nach tollem Anspiel kam Gisli Kristjansson angeflogen und netzte ein.