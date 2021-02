Der Aufsteiger begann dieses wegweisende Duell sehr konzentriert. Halle führte nach elf Minuten mit 9:3 und baute diesen Vorsprung über 13:4 (18.) auf 24:13 (44.) aus. Erst in der Schlussviertelstunde schlichen sich bei den Gästen auch angesichts des klaren Vorsprungs einige Fehler ein. Der Erfolg geriet aber in keiner Phase in Gefahr.