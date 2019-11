Leipzig zeigte beim Rekordmeister eine starke Anfangsphase und ging mehrfach in Führung (0:2/3:5). Kiel stellte daraufhin seine Abwehr um und übernahm sukzessive die Spielkontrolle. So lag der Rekordmeister kurzzeitig mit vier Toren vorn (11:7/26.). Die Sachsen kämpften sich durch eine aggressive Verteidigung wieder heran. Mit einem 11:12-Rückstand ging es für die DHfK-Handballer in die Pause.

Entsprechend angefressen war Haber nach dem Abpfiff: "Es war einfach nur dumm von uns, am Ende nicht in die Abschlusssituation zu kommen. Wenn man so kämpft und in einer der besten Hallen in Europa ein Unentschieden herausholen will, zum ersten Mal im Leben, dann darf man sich nicht so dusselig anstellen und den letzten Angriff nicht mehr werfen. Leider stehen wir nun ohne Punkte da und all die Mühe war umsonst. Dennoch haben wir viele Dinge richtig gemacht." Erfolgreichster Werfer der Partie war Leipzigs Franz Semper mit neun Toren.