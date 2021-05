Die Handballerinnen des Thüringer HC haben eine starke Bundesliga-Rückrunde mit dem neunten Heimsieg in Serie abgeschlossen. Trotz einer mäßigen Vorstellung bezwang das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend die HSG Bad Wildungen Vipers knapp mit 31:30 (15:14). Das Siegtor erzielte Marketa Jerabkova in der Schlusssekunde per Siebenmeter. Mit insgesamt zwölf Treffern zeichnete sich die Tschechin erneut auch als beste Werferin des Tabellenfünften aus. Zudem markierte sie mit 250 Treffern einen Torrekord in der HBF, den bislang Iveta Koresova mit 246 Toren aus der Saison 2017/18 gehalten hatte.

