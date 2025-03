Die Biber bei den Eulen. Und das Team von Trainer Uwe Jungandreas wollte unbedingt die schmerzhafte 24:32-Heimpleite gegen Ludwigshafen aus dem Hinspiel wettmachen. Und nicht in den Tabellenkeller rutschen. Doch die ersten Minuten liefen eher ungünstig, der DRHV war noch nicht richtig im Spiel und lag schnell mit 0:3 zurück. Und diese Hypothek schleppten die Sachsen-Anhalter lange Zeit mit in der ersten Halbzeit. Erst nach 22 Minuten gelang beim 9:9 der erste Ausgleich. Da stand die Defensive deutlich besser, Keeper Philip Ambrosius glänzte mit einigen Paraden. Und obwohl es auf beiden Seiten einige technische Fehler in dieser Phase gab, hatte Dessau das Momentum auf seiner Seite. Vincent Bülow sorgte vom Punkt für die knappe 14:13-Führung.

Nach der Pause blieb Dessau das bessere Team, stand in der Defensive gut und schraubte den Vorsprung schnell auf 16:13. Ludwigshafen zerrte an den Ketten, kam immer mal bis auf ein Tor heran. Aber insgesamt machten die Gäste den reiferen Eindruck und setzten auch in kritischeren Phasen immer im richtigen Moment einen Treffer. Beim 27:23 (58.) schien die Partie gelaufen, dann gelangen den Eulen zwei schnelle Tore. Doch die Biber behielten den Kopf oben, Yannick-Marcos Pust traf doppelt und die Gastgeber konnten in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik betreiben.