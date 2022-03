Dessau-Roßlau punktet bei Lübeck-Schwartau

Der Dessau-Roßlauer HV hat durch in 23:23 einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. In einer niveauarmen Partie beim VfL Lübeck-Schwartau vergaben beide Teams in der Schlussphase die Chance, den Sieg einzufahren.

Der DRHV begann konzentriert (2:0) und verschaffte sich nach 17 Minuten eine Drei-Tore-Führung (8:5). In der Folge leisteten sich beide Mannschaften aber immer wieder einige technische Fehler, dennoch konnten die Schützlinge von Trainer Uwe Jungandreas eine knappe Führung behaupten. So gingen die Biber beim Stand von 12:11 in die Pause.

Auch nach dem Wechsel blieb es eine enge Partie (17:17/43). Ein Zwischenspurt brachte den VfL aber erstmals mit drei Toren in Front (20:17/47.). Doch der DRHV steckte nicht auf, schaffte den Ausgleich (20:20) und ging kurzzeitig mit 23:22 in Führung, die jedoch postwendend ausgeglichen wurde (58.). In den letzten beiden Minuten verpassten es die Kontrahenten jeweils den entscheidenden Treffer zu setzen. Bester Werfer des Spiels war der Dessauer Jakub Hrstka (6 Tore).

Großwallstädter Schützenfest in Eisenach

Der ThSV Eisenach ist in der heimischen Werner Assmann Halle mit 21:29 (10:17) gegen den TV Großwallstadt unter die Räder gekommen. Lange Zeit sah es nach einer noch höheren Niederlage aus.

Gegen die Tabellensiebzehnten Großwallstädter bot lediglich die Anfangsphase ausgeglichenen Handball. Nach dem 5:5 (10.) brach der ThSV allerdings ein. Großwallstadt startete einen 9:2 Lauf und stellte mit 14:7 (22.) die Weichen für den deutlichen Auswärtserfolg. Auch nach der Pause kam der Eisenacher Offensiv-Motor nicht in Schwung, lag zwischenzeitlich mit 14:27 (49.) zurück. In den Schlussminuten bemühten sich die Hausherren noch für ein versöhnliches Ende - 21:29 lautete der Endstand. Großwallstadt hatte da jedoch schon längst in den Feierabend-Modus geschalten.

Eisenach hat damit einen deutlichen Dämpfer verpasst bekommen - das Team von Misha Kaufmann ging mit einem Lauf von drei Siegen in Serie in die Begegnung. Dennoch bleiben die Thüringer solide im Mittelfeld mit nun 23:25 Punkten. Großwallstadt sammelt dagegen wichtige Zähler gegen den Abstieg und hat nun einen Kontostand von 18:32.