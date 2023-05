Auch nach dem Wechsel blieb es eine enge Partie (24:24/52.). In der Schlussphase ließ allerdings die Konzentration in der HCE-Abwehr nach, was die Schwartauer mit Toren bestraften. In der letzten Minute wurde es nochmals hektisch, als sich der Dresdner Marek Vanco zu seinem Foul provozieren ließ und dafür mit Rot von der Platte flog.