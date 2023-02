Im zweiten Durchgang ließen die Leipziger dramatisch nach. Sie benötigten über acht Minuten für ihren ersten Treffer und präsentierten sich im Angriff erschreckend ideenlos. Mit starken Paraden verhinderte Mohamed El-Tayar, der zur zweiten Hälfte den angeschlagenen Kristian Saeveraas im Tor ersetzt hatte, allerdings lange Zeit eine Wende. Es dauerte bis zur 48. Minute, ehe die Melsunger erstmals in dieser Partie in Führung gingen ( 22:21 ).

In der Schlussphase berappelten sich die Leipziger wieder und wandelten einen 26:27-Rückstand mit drei Treffern binnen einer Minute in eine 29:27-Führung um (58.). 49 Sekunden vor Schluss hatte Timo Kastening die Chance, per Siebenmeter für Melsungen auszugleichen. Der Nationalspieler scheiterte jedoch am eingewechselten Saeveraas. So brachten die Gäste den Sieg über die Zeit.