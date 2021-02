Der sichere SCM-Rückhalt Jannick Green mit elf entschärften MT-Angriffen, das ist eine Quote von 31 Prozent, sowie SCM-Rückraumspieler Omar Ingi Magnusson mit acht Toren waren in Melsungen die Garanten für den knappen Sieg der Elbestädter. Magdeburg führte bei den derzeit auf Rang zehn schwächelnden Hessen zwar fast über die gesamte Spielzeit. Doch immer wieder bissen sich die Gastgeber an den SCM heran, das Team von SCM-Coach Bennet Wiegert konnte sich auc nach Vier-Tore-Führungen (11:7/21.) nicht absetzen.



So wurde die Partie erst in der Schlussphase entschieden. Melsungen konnte beim Stand von 22:23 (51.) eine Zwei-Minuten-Strafe gegen den SCM nicht nutzen. Als Magdeburg wieder vollzählig war, trafen Magnusson, Magnus Gullerud und Lukas Mertens mit einem Dreierpack zur 26:22-Vorentscheidung (56.).