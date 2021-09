Nach der Pause prägten zahlreiche Strafwürfe auf beiden Seiten die Partie, doch am Abstand änderte sich nichts (19:14/37.). Dank einiger Torwartparaden kam die MT näher heran (20:17/45.) und verkürzte erneut auf ein Tor (22:23/55.). Doch wie in Hälfte eins verteidigte Magdeburg die Führung und ging als Sieger vom Parkett. Beste Magdeburger Werfer waren Lukas Mertens und Omar Magnusson mit je fünf Treffern, für die MT traf Julius Kühn mit sieben Toren am häufigsten.

Lukas Mertens beim Wurf. Der Magdburger traf für die Grün-Roten am häufigsten (sechs Tore). Bildrechte: IMAGO / Eibner