25. Spieltag

Dank einer Energieleistung und der Coolness von Kay Smits hat Handball-Meister SC Magdeburg am Sonntag in Kassel bei der MT Melsungen noch ein 27:27 (13:16) gerettet. Dennoch war der Punktverlust im Titelrennen ein kleiner Rückschlag. Beste SCM-Werfer waren Smith (7/3) und Gisli Kristjansson ( 5 ). In der Bundesliga-Tabelle hat Magdeburg nun 38:10 Punkte und bleibt Dritter.