Wie sinnvoll ist so ein Spiel um Platz drei? Neben einem Prestigeerfolg könnte er einen kleinen Vorteil in der Setzliste der kommenden European-League-Saison bringen. Dennoch spürte man vor der Partie, dass der ganz große Druck raus war. Ärgerlich auf Seiten des Thüringer HC war, dass Torfrau Dinah Eckerle ihr letztes Spiel nicht bestreiten konnte, sie zog sich eine Leistenzerrung zu. Der BVB seinerseits hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit vielen Abschlüssen auf beiden Seiten. Nach der schnellen Führung für Dortmund kam der THC immer besser rein und führte nach neun Minuten bereits mit 6:2. Und das Team von Trainer Herbert Müller ließ keine Luft ran, konnte dabei auch auf einige gute Paraden von Torfrau Christina Lovgren Hallberg bauen. Als Dortmund sich dann, begünstigt durch zwei technische Fehler, auf 10:11 heranarbeiten konnte, nahm Müller die Auszeit. Das wirkte, der THC spielte danach wieder konzentrierter und im Angriff eiskalt. 20:14 stand es zwischendurch (27.). Doch kurz vor der Pause zog ei wenig der Schlendrian ein, Dortmund konnte so bis zur Halbzeit auf 19:21 verkürzen.

Auch nach dem Wechsel blieb der THC das tonangebende Team. Schnell schraubten die Gäste den Vorsprung wieder auf sechs Tore (26:20/38.). In dem immer offenen Spiel steigerte sich Torfrau Hallberg weiter, parierte zwei Siebenmeter, zeigte insgesamt viele starke Paraden. So kam der BVB nie näher als auf drei Tore heran. Und in den letzten zehn Minuten drehte der Europacup-Sieger dann nochmals richtig auf und schaffte sagenhafte 42 Tore. Beste Werferinnen waren Csaenge Kuczora und Johanna Reichert mit je sieben Toren. Nathalie Hendrikse erzielte sechs Treffer und sagte nach der Partie bei Dyn: "Wir hatten gute und schlechte Momente, Wir können zufrieden sein, wir sind Dritte geworden."