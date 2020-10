Während Lukas Binder zwei Tempogegenstöße erfolgreich veredelte, wirkten die statisch durchschaubaren Löwen zeitweilig vollkommen von der Rolle 14:8 (24.). Zudem unterbrach DHfK-Coach André Haber den folgenden Drei-Tore-Lauf der Mannheimer mit einer Auszeit (27.). Auch dadurch hielt das dann wieder fokussierte Leipzig ein durchaus angenehmes Polster zur Halbzeitsirene (16:12). Immer dann, wenn das Team von Trainer Martin Schwalb in einen Rhythmus zu kommen schien – wie bei Romain Lagardes schnellem Doppelpack nach Wiederanpfiff –, ließen sie umgehend wieder nach und wurden von den Sachsen konsequent dafür bestraft. Martin Larsen, Philipp Weber, Binder und zweimal Patrick Wiesmach erhöhten nacheinander erstmals auf sieben Tore (21:14, 36.).

Lukas Binder war mit sechs Treffern bester DHfK-Schütze am Donnerstagabend in Mannheim. Bildrechte: imago images/Thomas Frey

Mithilfe des großartig aufgelegten DHfK-Keepers Joel Birlehm (15 Paraden, fast 41 Prozent abgewehrte Würfe) brachte es die Haber-Sieben zwischenzeitlich sogar bis auf neun Treffer in Front (26:17, 43.). Zwar konnten die Gäste diese Kaltschnäuzigkeit nicht mehr bis zum Ende aufrechterhalten, ihr durchweg verdienter Auswärtssieg beim Meister von 2016 und 2017 geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.



"Diese Leistung kannst du nicht erwarten bei so einer Mannschaft wie den Rhein-Neckar Löwen. Bis auf die letzten acht, neun Minuten haben wir fast perfekten Handball gespielt", unterstrich der sechsfache Torschütze Lukas Binder anschließend im Sky-Interview.