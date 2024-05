Die Löwen wirkten wie gelähmt, doch nach einer Auszeit und einem 3:0-Lauf der Hausherren verkürzte Kapitän Patrick Groetzki auf 12:9 (19.). Knapp 20 Sekunden nach diesem Tor schubste Jannik Kohlbacher Gisli Kristjansson von hinten am Kreis, der Isländer stürzte böse, verletzte sich. Die Schiedsrichter sahen sich die Szene an und zeigten dann Rot. In der Folge brach Mannheim auseinander, Magdeburg erzielte sechs Tore am Stück und lag mit zehn Treffern in Front (19:9, 28. Minute). Erst Uwe Gensheimer beendete die Torflaute kurz vor der Pause, in die die Gäste mit acht Toren Vorsprung gingen.