Handball | Bundesliga SCM sichert sich Platz drei: Klarer Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seine schwarze Serie gegen die Rhein-Neckar Löwen nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge beendet. Am Samstagabend gewann Magdeburg vor 250 Zuschauern 27:22 (12:9). Mit dem Sieg sicherte sich Magdeburg zudem den dritten Platz in der Abschlusstabelle.