Von Verunsicherung war bei den Leipzigern vor 3.186 Zuschauern trotz des Rumpelstarts in die Saison nichts zu sehen. Sie fanden sofort ihren Rhythmus in der Offensive, agierten deutlich variabler als zuletzt und nutzten ihre Wurfchancen konsequent. Nach sechseinhalb Minuten führten die Gastgeber mit 6:3. Die Erlanger ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Sie gingen das hohe Tempo mit und durch den auffälligen Ex-Leipziger Christoph Steinert mit 15:14 in Front (21.). Haber reagierte und wechselte im Tor Mohamed El-Tayar für den glücklosen Kristian Saeveras ein. Der Ägypter glänzte sofort mit mehreren Paraden und verhalf Leipzig so zur knappen Pausenführung.