Die Hausherren mussten vor 5.044 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherung früh einen Rückschlag durch die Rote Karte gegen Nikolai Link hinnehmen. Davon ließen sie sich zunächst nicht verunsichern und konnten bis zur 14. Minute jeweils eine knappe Führung verteidigen (5:5). Danach gelang den Leipzigern ein Lauf bis zum 8:6 (25.), den der HCE wiederum in Überzahl drehte und so zur Pause mit zwei Toren führte.