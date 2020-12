Handball | Bundesliga Dritter Sieg in Folge! SC DHfK punktet auch gegen Hannover

14. Spieltag

Die Handballer des SC DHfK Leipzig zeigen sich weiter in richtig guter Form. Am Donnerstagabend setzte sich das Team von André Haber in einer umkämpften Partie mit 29:26 (15:15) gegen Hannover-Burgdorf durch und feierte den dritten Sieg in Folge.