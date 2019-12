Die Sachsen liefen gleich zu Beginn einem Rückstand hinterher. Erst in der 11. Minute erzielte Patrick Wiesmach beim 6:4 die erste Zwei-Tore-Führung für die Leipziger. In der kampfbetonten Partie kamen die Hessen, die in der vergangenen Saison beide Spiele gegen Leipzig gewannen, wieder heran. Zwar zog das DHfK-Team immer wieder auf zwei Tore davon, konnte Wetzlar aber nicht abschütteln. Selbst beim 12:9 durch Phillipp Weber (23.) kam keine Ruhe ins Spiel. Es ging mit 15:15 in die Katakomben der ausverkauften Leipziger Arena.

Erlebte leider keinen versöhnlichen Jahresabschluss 2019 vor heimischen Publikum. SC-DHfK-Coach André Haber. Bildrechte: imago images / Jan Huebner