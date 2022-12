Vor 3.701 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel. Die Leipziger gerieten rasch in Rückstand, steigerten sich aber Mitte der ersten Hälfte und gingen durch Simon Ernst erstmals in Führung ( 9:8 ). In der Folge hatten die Gastgeber die Partie im Griff, agierten aber zu nachlässig und mussten durch zwei Gegentore bei eigener Überzahl kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.