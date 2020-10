Eine Woche nach dem furiosen Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen (28:23) waren die Leipziger kaum wiederzuerkennen. Der Favorit aus Sachsen offenbarte dabei große Probleme gegen die aggressive Deckung der Gäste. Während der SC DHfK nach 21 Minuten gerade mal fünf Tore verbuchen konnte, hatte Göppingen kurz zuvor erstmals mit fünf Treffern in Führung gelegen (8:3/18. Minute). Frisch Auf profitierte in der Partie vor allem auch von der löchrigen DHfK-Abwehr. Leipzig packte zwar kurz vor dem Halbzeitpfiff immer wieder die Brechstange aus, dennoch ging es mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine (9:12).

Philipp Weber (Rueckraumspieler DHfK Leipzig, Rueckennummer 20) mit dem Torwurf gegen Daniel Rebmann (Goeppingen, Nr. 12) Bildrechte: DHFK - Göppingen