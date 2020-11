Die fehlende Matchpraxis merkte man den Sachsen vor allem zu Beginn der Partie an. Dabei gerieten die Gastgeber schnell mit vier Toren in Rückstand (4:8/12. Minute). Leipzig leistete sich auch danach immer wieder technische Fehler und Ballverluste. Lemgo bestrafte dies mit weiteren Treffern. In der 21. Minute lag der TBV erstmals mit sechs Toren in Front (14:8). Bis zum Ende der Halbzeit fing sich das Team von Andre Haber und konnte den Rückstand zum Pausenpfiff auf 15:17 verkürzen.

Philipp Weber (20, SC DHfK Leipzig) gegen die Lemgoer Andrej Kogut (5, Lemgo Lippe/links und Bobby Schagen 14. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports