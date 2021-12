Handball | Bundesliga DHfK-Handballer mit Arbeitssieg gegen Balingen

14. Spieltag

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich letztlich in souveräner Manier den fünften Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison gesichert. Die Mannschaft von Trainer André Haber bezwang den Tabellenvorletzten HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstagabend nach Anlaufschwierigkeiten sicher mit 31:24 (16:15).