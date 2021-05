Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig bleibt in der Erfolgsspur - Geschäftsführer Günther in puncto Zuschauerrückkehr optimistisch

Hauptinhalt

Nachholpartie vom 24. Spieltag

Der SC DHfK Leipzig hat den dritten Serie in Serie gefeiert. Beim 30:25 (12:9)-Erfolg gegen den HC Erlangen am Donnerstag hatte das Team von André Haber nur in der ersten Halbzeit zu kämpfen. Darüber hinaus stehen die Zeichen für eine Zuschauerrückkehr in der kommenden Woche gegen Kiel gut.