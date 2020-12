Entscheidend für den zweiten Heimsieg in Folge und insgesamt fünften Erfolg im elften Saisonspiel war ein furioser Zwischenspurt in der ersten Halbzeit, als die Leipziger einen 8:9-Rückstand in eine 17:10-Führung verwandelten. In der zweiten Hälfte bauten die Sachsen ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf acht Tore aus (28:20/48. Minute). Mit einigen Nachlässigkeiten in der Schlussphase erlaubten sie den Gästen allerdings noch ein wenig Ergebniskosmetik, die kurz vor dem Ende auf zwei Treffer dran waren (28:30).



Bester Werfer der Leipziger war Nationalspieler Philipp Weber mit sieben Toren. In der Tabelle zog der SC DHfK mit nunmehr 13:9 Punkten an Wetzlar (12:12) vorbei.